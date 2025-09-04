20 Jahre Naturpark Soonwald-Nahe war für Christinnen und Christen ein willkommener Anlass zu einem Lob der Schöpfung. So fanden sich rund 70 Frauen, Männer und Jugendliche zu einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Disibodenberg ein.

Als „Ursprung des Christentums in der Region“ beschrieb Ulrike Scholtheis-Wenzel, Pfarrerin der evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde, das Areal auf dem Bergsporn über dem Zusammenfluss von Nahe und Glan, das sich vom einst bedeutenden Kloster zum Landschaftsgarten entwickelt habe. Im Verlauf des Gottesdienstes fehlten nicht die Bezüge zu Hildegard von Bingen und der von ihr beschriebenen „Grünkraft“ als elementarem Bestandteil der Schöpfung.

„Die Erde ist des Herrn.“ – Dieses Wort aus Psalm 24 bildete die Grundlage der Predigt von Hans-Jürgen Eck, Pfarrer de Katholischen St.Willigis-Gemeinde. Den Naturpark beschrieb er als „uralte Kulturlandschaft, in der Fauna, Flora und Menschen als Geschwister zusammenleben“. Ein ganz eigener Kosmos sei der Disibodenberg mit seinen uralten Bäumen, seltenen Pflanzen und Tieren. Das ganze Jahr über werde er von Menschen aufgesucht, die Stille oder geistliche Begleitung in Gottesdiensten suchten. Eck erinnerte aber auch an die negativen Folgen menschlichen Handelns für die Schöpfung, wie sich an Klimawandel oder Regulierung der Gewässer deutlich zeige. Mit ihren oft zerstörenden Auswirkungen fielen sie auf uns zurück. Er betonte: „Wir sind nicht Besitzer der Schöpfung, sie ist uns nur anvertraut.“

i Konfirmandinnen und Konfirmanden beteten zusammen mit Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel in den Fürbitten beim ökumenischen Gottesdienst auf dem Disibodenberg für die Bewahrung der Schöpfung. Marion Unger. Unger

„Immer, wenn eine Tür zugeht, tut sich eine andere auf.“ Mit diesen Worten nahm Martin Stadtfeld, Förster im Ruhestand, Bezug auf die Gründung des Naturparks Soonwald-Nahe. Als „Mann der ersten Stunde“, der sich sowohl beruflich als auch ehrenamtlich von den Anfängen des Parks bis heute für seinen Schutz einsetzt, gab er in einem Interview Ausdruck von seiner Verbindung zur Kulturlandschaft der Region.

Nach den verheerenden Folgen der Stürme Vivian und Wiebke, die 1990 weite Flächen mit Nadelholzbäumen vernichtet hatten, habe sich die Chance zu einem Neuaufbau der Wälder ergeben. Das Zusammenspiel von Waldgebieten und – im Gegensatz dazu – der vom Weinbau geprägten lieblichen Nahe-Region mache den Charme des Naturparks aus und biete einen einzigartigen Lebensraum. „Darauf sind wir stolz“, betonte Stadtfeld.

Dickes: „Mit dem Naturpark Menschen Wert der Heimat nahebringen“﻿

In einem sehr persönlichen Grußwort beschrieb Landrätin Bettina Dickes, derzeit Stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins Naturpark Soonwald-Nahe, ihr Gefühl der Freude, mit einer größeren Gruppe von Menschen, denen das Thema wichtig sei, über die Schöpfung nachzudenken. „Diese Schöpfung zu bewahren ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, betonte die Landrätin und fügte hinzu: „Mit dem Naturpark wollen wir den Menschen den Wert unserer Heimat nahebringen.“

Zum ganzheitlichen Gelingen des Gottesdienstes trugen der Posaunenchor der Paul-Schneider-Gemeinde, dirigiert von Stefan Hausmann, und ein Flötenensemble unter der Leitung von Marlene Jänsch bei.