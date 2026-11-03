Waldbrand bei Traisen
Ursache der Katastrophe auf dem Rotenfels bleibt unklar
Im Sommer hatte ein verheerender Waldbrand auf dem Rotenfels die Bevölkerung und die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Nun hat die
Im Sommer hatte ein verheerender Waldbrand auf dem Rotenfels die Bevölkerung und die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Nun hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen.
Robert Neuber

Die Ermittlungen zur Ursache des Waldbrands bei Traisen sind abgeschlossen  – ohne konkretes Ergebnis. Für eher unwahrscheinlich hält man eine Achtlosigkeit, etwa eine weggeworfene Zigarettenkippe. Welche Rolle spielt die Weltkriegsmunition im Boden?

Lesezeit 1 Minute
Die Ursache des mehrtägigen Waldbrands bei Traisen Ende Juni bleibt unklar. Das geht aus einer Presseerklärung des Polizeipräsidiums vom Dienstag, 3. November, hervor. Bei der Ermittlung hatte sich die Polizei auf eine 2500 Quadratmeter große Fläche fokussiert, die als mutmaßlicher Brandausbruchsbereich eingegrenzt werden konnte.
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