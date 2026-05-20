Bauausschuss Bad Sobernheim Unzufriedenheit mit Freizeitpark und Schlaglöchern Silke Jungbluth-Sepp 20.05.2026, 20:00 Uhr

i Der Straßenbauexperte im Bauausschuss, Thomas Neumann (links), wurde von den Entenpfhuler Bürgern über die bestehende Situation, über Raser und ihren Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung informiert. Bernd Hey. Bernd Hey.

Es war eine Sitzung, die es in sich hatte: Bürger aus Entenpfuhl sorgten dafür, dass der Bauausschuss den geplanten Gehweg vorerst stoppte, das Gremium fordert ein Kleinspielfeld im zu entsiegelten Bereich des Freizeitparks und beklagt Schlaglöcher.

Über zwei Stunden harrten drei Anwohner aus Entenpfuhl im Rathaussaal bei der Bauausschusssitzung der Stadt aus, bis sie sich Gehör verschaffen durften. Im Zuge seiner Unterhaltspflicht für das bundesweite Straßennetz plant der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den begleitenden Ausbau eines seitlichen Gehweges.







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