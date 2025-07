Kurz, aber stürmisch: Eine heftige Gewitterfront brachte am Sonntagnachmittag viel Regen und viel Arbeit für die Einsatzkräfte mit sich.

Am Sonntag gegen 16.45 Uhr erreichte eine heftige Gewitterfront, aus dem Kreis Birkenfeld kommend, den Landkreis Bad Kreuznach. Innerhalb von rund 30 Minuten kam es zu starkem Regen, stürmischem Wind, Blitz und Donner – das Wettergeschehen führte in mehreren Gemeinden zu erheblichen Schäden und Einsätzen für die örtlichen Feuerwehren.

Zahlreiche Einsatzkräfte im gesamten Kreisgebiet mussten ausrücken, um umgestürzte Bäume zu beseitigen, Wasser aus Kellern zu pumpen und Gefahrenstellen zu sichern. Auch in der Stadt Kirn war die Feuerwehr mehrfach gefordert: Am Lohweg stürzte ein großer Baum um. Weitere Bäume fielen in der Fußgängerzone Steinweg sowie entlang der stark befahrenen Bundesstraße 41.

i Auch in der Kirner Fußgängerzone riss der Sturm einen Baum um. Sebastian Schmitt

Förster Tobias Helfenstein kündigte an, dass der Lohweg im Winter umfangreich gesichert werden soll. „Wir planen eine großflächige Rückschnittaktion des Bewuchses entlang des Weges, um die Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten“, erklärte Helfenstein.

Aus Hennweiler meldete Horst Fey eine Niederschlagsmenge von sechs Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Glücklicherweise wurde nach aktuellem Stand niemand verletzt. Die Aufräumarbeiten dauern in vielen Orten weiterhin an.