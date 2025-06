Zu gleich mehreren Einsätzen wurde die Freiwillige Feuerwehr in Bad Kreuznach am Samstag, 31. Mai, gerufen – die meisten fielen gleichzeitig an.

Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach sind am vergangenen Samstag zwischen 16.15 und 19.45 Uhr zu zahlreichen Einsätzen alarmiert worden. Ein umgestürzter Baum in der Reitschule wurde mit einer Motorkettensäge zerkleinert und zur Seite geräumt. In der Salinenstraße fielen mehrere Bauzaunelemente auf die Fahrbahn und wurden wieder aufgerichtet, heißt es in der Pressemeldung.

In der Bosenheimer Straße kam es zu einem Wassereinbruch durch das Dach eines Kaufhauses. Hier wurden die auf dem Dach befindlichen Wassermassen mit einer Tauchpumpe weggepumpt. Im Brückes war die Fahrbahn laut Feuerwehr überflutet. Durch das Herausheben der Sinkkastenkörbe konnte das Wasser wieder abfließen. Die Unterführung in der Gensinger Straße war etwa fünf Zentimeter hoch mit Wasser überflutet, weil auch dort die Kanaleinläufe verstopft waren. Hier wurde die Feuerwehr nicht tätig und verständigte den Bauhof.

Ausreichend Kräfte in der Feuerwehreinsatzzentrale

Wasser drang in der Planiger Straße in eine Bowlingbahn ein. In einem von außen zugänglichen Zwischenraum stand das Wasser etwa 70 Zentimeter hoch und drückte sich unter der tiefer liegenden Tür zur Bowlingbahn hindurch. Die Wehrleute setzten sofort eine Tauchpumpe ein, um das Wasser hinter der Tür abzupumpen. Damit konnte ein weiterer Wassereintritt in die Bowlingbahn verhindert werden. Mit zwei Wassersaugern wurde das eingedrungene Wasser aufgenommen und ins Freie gepumpt.

Im Matthäushof drohte ein Ast abzustürzen. Hier wurde die Feuerwehr nicht tätig und informierte den Bauhof. In der Kreuzstraße brach der Ast eines Baumes ab und fiel auf die Straße. Er wurde von den Wehrleuten zur Seite geräumt. Die Feuerwehreinsatzzentrale war bereits vor dem ersten Alarm mit ausreichend Kräften besetzt, um die Vielzahl, meist gleichzeitig anfallender Einsätze, abarbeiten zu können.