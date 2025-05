Am Samstagabend kam es bei einigen stürmischen Böen zu mehreren Einsätzen der Feuerwehren sowohl in Bad Kreuznach als auch rundherum – herabgebrochene Äste, Bäume und umgefallene Bauzäune mussten wieder hergerichtet werden.

Es schwebte am frühen Abend von Westen eine schwarze Wolkenwand heran, die heftige Sturmböen und zumindest kurzzeitig heftig prasselnden Regen mit sich brachte. Dabei kam es zu einigen Schäden, die bei der Feuerwehr für Alarm sorgten - und zwar in Kreuznach laut Pressemann Alexander Jodeleit insgesamt siebenmal zwischen 17.45 und 23 Uhr. Auch die Feuerwehr der VGH Langenlonsheim gab sieben Einsätze zu Protokoll.

i Im Brückes fiel ein Baum auf die Gleise. Der Bahnverkehr musste zeitweise gestoppt werden. Alexander Jodeleit

Im Kreuznacher Brückes fiel ein Baum auf die Bahngleise und musste, nachdem die Bahn die Strecke gesperrt hatte, weggeräumt werden. In der Straße „Schöne Aussicht“ in Bad Münster fiel ein Baum auf den Gehweg und wurde mit der Kettensäge zerkleinert und weggeräumt. In der Nähe der Ebernburger Heilquelle in Verlängerung Höhe Ebernburger Götzenfels fiel ein Baum auf den Gehweg und musste entfernt werden. In der Bad Münsterer Kurhausstraße fielen mehrere Bauzäune der aktuellen Baumaßnahme neben dem Kurpark um, die wieder aufgerichtet wurden.

i In Bad Münster fielen diverse Bauzäune in der Kurhausstraße um. Alexander Jodeleit

In der Industriestraße fiel auf einem Privatgrundstück ein Baum auf ein Fahrzeug, in dem sich keine Person befand. Da der Baum sicher lag und keine weitere Gefahr davon ausging, rückte die Feuerwehr wieder ab. In der Straße „Schöne Aussicht“ im Kreuznacher Norden mussten lose Ziegeln auf einem Dach mithilfe der Drehleiter entfernt werden, da diese herabzufallen drohten.

i Diverse Bäume kippten in der Stadt um - hier in der "Schönen Aussicht" in Bad Münster am Stein-Ebernburg. Alexander Jodeleit

In der Güterbahnhofstraße fiel ein abgebrochener Ast in eine Stromleitung und riss dabei eine Telefonleitung ab. Nachdem die Stadtwerke den Strom abgeschaltet hatten, wurde der Ast über die Drehleiter entfernt. Da eine Bewohnerin des betroffenen Hauses auf ein Beatmungsgerät angewiesen war, wurde die Stromversorgung zwischenzeitlich mit einem Stromerzeuger der Feuerwehr sichergestellt.

i In der Schönen Aussicht von Bad Kreuznach lösten sich durch die starken Böen einige Ziegel auf einem Hausdach und mussten sicherheitshalber mit der Drehleiter heruntergeholt werden. Alexander Jodeleit

Die Kreuznacher Feuerwehr sorgte gleich mit dem ersten Einsatz dafür, dass die Zentrale mit ausreichend Einsatzkräften besetzt wurde. Doch zu den befürchteten, zahlreichen Einsätzen kam es glücklicherweise nicht.

i Die Feuerwehren in der VG Langenlonsheim-Stromberg mussten auch diverse umgestürzte Bäume räumen. Sebastian Feuerer

In der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg kam es laut Stefan Bußmann ebenfalls zu sieben Einsätzen. „Umgestürzte Bäume blockierten Straßen in mehreren Ortslagen, darunter Eckenroth, zweimal Windesheim, Rümmelsheim, Bretzenheim, Langenlonsheim und Stromberg.“ Die erste Alarmierung sei um 17:36 Uhr erfolgt, der letzte Einsatz wurde gegen 22 Uhr beendet. „Bei allen Einsätzen war die Feuerwehreinsatzzentrale Langenlonsheim besetzt und unterstützte die Einheiten im Hintergrund bei der Koordination und Einsatzdokumentation“, so Bußmann. Verletzt worden sei niemand.