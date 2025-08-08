Die Straße An der Mälzerei soll saniert werden. Denn dort gibt es bei starken Regenfällen Probleme, dass das Wasser nicht abfließt.

Immer wieder kommt es bei starken Regenfällen zu Problemen beim Wasserabfluss in Teilbereichen der Straße An der Mälzerei. Um den Ursachen auf den Grund zu gehen, wurden Probebohrungen in Auftrag gegeben.

Dabei sei festgestellt worden, dass die Klebeschicht zwischen Trag- und Deckschicht nicht mehr ihre Aufgabe erfülle, erläuterte Stadtbürgermeister Reinhold Rabung den Mitgliedern des Bau-, Planungs-, Liegenschafts- und Verkehrsausschusses der Stadt Meisenheim bei einer Ortsbesichtigung. Zur Behebung der Schwachstellen wird eine Straßenfläche von insgesamt rund 250 Quadratmetern quer zur Fahrbahn aufgefräst, gereinigt, mit Haftkleber behandelt und neu asphaltiert. Da die Gewährleistungsfrist nach dem Ausbau der Straße abgelaufen ist, muss die Stadt nun für die Kosten der Instandsetzung aufkommen.

Sanierung kostet rund 20.000 Euro

Für die Sanierung der Asphaltdecke lagen zwei Angebote vor. Sie wurden durch den Fachbereich 3 der VG Nahe-Glan überprüft mit dem Ergebnis, dass die Firma Lukas Degen GmbH aus Obermoschel mit einer Bruttosumme von 20.826,99 Euro das günstigste Angebot eingereicht hat. Ein zweiter Bieter wollte die Arbeiten für 41.730,98 Euro übernehmen.

Der Bau-, Planungs-, Liegenschafts- und Verkehrsausschuss der Stadt Meisenheim vergab einstimmig den Auftrag an die Firma Lukas Degen GmbH aus Obermoschel. Ausreichende Haushaltsmittel stehen laut Stadtbürgermeister Rabung zur Verfügung. Für die Dauer der Arbeiten werde die Straße An der Mälzerei gesperrt, informierte er.

Konflikt mit Weihnachtsdorf vermeiden

Die nächste Ortsbesichtigung führte die Ausschussmitglieder an die Untertor-Glanbrücke in der Schillerstraße. Dort sollen Fahrradständer angebracht werden, damit Besucher ihre E-Bikes anketten und beruhigt durch die Stadt bummeln können. Da auf dieser Grünfläche in der Advents- und Weihnachtszeit die mobilen Toilettenanlagen des Weihnachtsdorfes platziert sind, müsse eine Lösung gefunden werden, bei der ein Konflikt mit dem Weihnachtsdorf vermieden wird, betonten die Ausschussmitglieder und auch Anlieger Ralph Hartmann. Denn auf diesen Anziehungspunkt in der Weihnachtszeit legen nicht nur Meisenheimer großen Wert. Da im Winter erfahrungsgemäß weniger Radfahrer unterwegs sind als im Sommer, werde man eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung finden, gaben sich alle zuversichtlich.

Neuer Flächennutzungsplan

Bei der anschließenden Sitzung im Rathaus verkündete Rabung die erfreuliche Nachricht, dass der geplante Bau der Sanitäranlage im Stadtpark mit einem Zuschuss in Höhe von 150.000 Euro über die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Soonwald-Nahe gefördert wird.

Ein weiteres Thema, das in die Fraktionen getragen werden soll: Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP), der nach der Fusion der ehemaligen Verbandsgemeinden (VG) Bad Sobernheim und Meisenheim zur VG Nahe-Glan bis 2029 erforderlich wird. Die Rats- und Ausschussmitglieder sollen Vorstellungen und Wünsche zur künftigen Innen- und Außenentwicklung der Stadt einbringen, ermuntert die VG-Verwaltung in einer E-Mail, die Rabung an die Fraktionen weiterleiten will.