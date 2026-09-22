Vor dem Werkstor von Bito sammeln Betriebsrat und IG Metall Unterschriften für eine 35‑Stunden‑Woche – Zustimmung, Skepsis und Solidarität prallen aufeinander.
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„Moin, möchtest du auch für die 35-Stunden-Woche unterschreiben?“ Stefan Peters von der IG Metall-Geschäftsstelle Bad Kreuznach und Christine Kissel, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Bito Lagertechnik, erläuterten innerhalb von zweieinhalb Stunden immer wieder, weshalb sie vor dem Firmeneingang von Bito Lagertechnik Unterschriften sammelten.