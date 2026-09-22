Gewerkschaft wird aktiv Unterschriftenaktion vorm Werkstor Roswitha Kexel 22.09.2026, 09:35 Uhr

i Viele Bito-Mitarbeiter solidarisierten sich mit der Automobilindustrie und unterschrieben gern das Transparent, das Stefan Peters von der IG Metall Bad Kreuznach und die stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Christine Kissel aufgehängt hatten. Roswitha Kexel

Vor dem Werkstor von Bito sammeln Betriebsrat und IG Metall Unterschriften für eine 35‑Stunden‑Woche – Zustimmung, Skepsis und Solidarität prallen aufeinander.

„Moin, möchtest du auch für die 35-Stunden-Woche unterschreiben?“ Stefan Peters von der IG Metall-Geschäftsstelle Bad Kreuznach und Christine Kissel, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Bito Lagertechnik, erläuterten innerhalb von zweieinhalb Stunden immer wieder, weshalb sie vor dem Firmeneingang von Bito Lagertechnik Unterschriften sammelten.







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