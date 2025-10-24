Früh aufstehen lohnt sich: Hier wird nicht konkurriert, sondern kooperiert – und das mit Erfolg. Wie ein ungewöhnliches Netzwerk aus Unternehmern funktioniert, die sich gegenseitig stärken.
Lesezeit 2 Minuten
Morgens um halb sieben ist die Welt noch in Ordnung: Beste Frühstückszeit. Ein Unternehmertreff, zu dem sich Firmenchefs donnerstags im Kauzenburg-Landhotel zu Brainstorming und Neuigkeitenbörse treffen, hat sicher Seltenheitswert. Es lohnt offenbar, gut vorbereitet zum PEN-Stammtisch anzutreten.