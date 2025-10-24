Bad Kreuznacher PEN-Netzwerk Unternehmer sind keine Rivalen, sondern Empfehler Armin Seibert 24.10.2025, 10:00 Uhr

i Ein "Oscar" zum Frühstück erhielt Dachdecker Thomas Schmitt (Mitte) für den besten Kurzvortrag beim PEN-Unternehmertreff um den amtierenden Vorstand mit (von links) Hugo Andreas Beisiegel, Bianca Kraft, Präsident Sven Kriewald und PEN-Gründer Benno Dembowski. Fotografin Inge Miczka (rechts) hielt einen Vortrag über Portraitfotografie: Du als Marke. Seibert Armin

Früh aufstehen lohnt sich: Hier wird nicht konkurriert, sondern kooperiert – und das mit Erfolg. Wie ein ungewöhnliches Netzwerk aus Unternehmern funktioniert, die sich gegenseitig stärken.

Morgens um halb sieben ist die Welt noch in Ordnung: Beste Frühstückszeit. Ein Unternehmertreff, zu dem sich Firmenchefs donnerstags im Kauzenburg-Landhotel zu Brainstorming und Neuigkeitenbörse treffen, hat sicher Seltenheitswert. Es lohnt offenbar, gut vorbereitet zum PEN-Stammtisch anzutreten.







