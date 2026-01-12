CDU für Bürokratieabbau Unternehmer fordern Willen zu grundlegenden Reformen Norbert Krupp 12.01.2026, 17:00 Uhr

i CDU-Landtagsabgeordneter Dr. Helmut Martin (rechts im Bild) diskutiert mit seinem Parteifreund Thomas Jarzombek (Mitte), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, und Gästen über Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Norbert Krupp

Bürokratieabbau steht seit Jahren auf der politischen Agenda, an der Basis bemängeln Unternehmen konkrete Effekte. Der Helmut Martin (CDU) thematisiert gemeinsam mit Staatssekretär Thomas Jarzombek die Modernisierungsagenda der Bundesregierung.

Mehr als 200 Maßnahmen auf, die zum Abbau von Bürokratie beitragen sollen, listet die „Föderale Modernisierungsagenda“ auf, die von Bundeskanzler Friedrich Merz mit den Ministerpräsidenten vereinbart wurde. Diese Entbürokratisierung ist dringend notwendig, um den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiver zu machen.







