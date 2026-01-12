Bürokratieabbau steht seit Jahren auf der politischen Agenda, an der Basis bemängeln Unternehmen konkrete Effekte. Der Helmut Martin (CDU) thematisiert gemeinsam mit Staatssekretär Thomas Jarzombek die Modernisierungsagenda der Bundesregierung.
Mehr als 200 Maßnahmen auf, die zum Abbau von Bürokratie beitragen sollen, listet die „Föderale Modernisierungsagenda“ auf, die von Bundeskanzler Friedrich Merz mit den Ministerpräsidenten vereinbart wurde. Diese Entbürokratisierung ist dringend notwendig, um den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiver zu machen.