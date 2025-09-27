Kirner Ratskeller Unterm Dröscher-Haus wird nun asiatisch lecker serviert 27.09.2025, 09:00 Uhr

i Haben den Kirner Ratskeller wiederbelebt: Nguyen Manh Hung (li.) und seine Frau Nguyen Thi Thu Tia Robert Neuber

Der Kirner Ratskeller wird seit zwei Monaten von Nguyen Manh Hung als asiatisches Restaurant „Co Chu“ betrieben. Der Vietnamese kam vor 25 Jahren nach Berlin, vor zwei Jahren landete er in Kirn – und hofft, noch lange hierbleiben zu können.

Der Kirner Ratskeller ganz ohne Bewirtung, das sorgte in der Stadt für trauriges Köpfeschütteln. Das Restaurant im 1877 erbauten Dröscher-Haus – hier trafen sich über Jahrzehnte die wichtigen Leute, um Entscheidungen vorzubereiten oder auch im Nachgang der Gremiensitzung im benachbarten Ratssaal noch einmal zu diskutieren.







