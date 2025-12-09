Magie unter Tage Unterirdischer Weihnachtsmarkt verzaubert Grumbach Andrea Brand 09.12.2025, 12:00 Uhr

i Der Nikolaus erscheint in Grumbach immerstandesgemäß mit der Kutsche. Andrea Brand

Glühwein, Trompetenklänge und der Nikolaus in festlicher Kutsche: Die alten Gewölbe Grumbachs verwandelten sich in ein winterliches Wunderland. Ein Markt, der mehr ist als nur Einkaufen – ein Erlebnis für alle Sinne.

Der unterirdische Weihnachtsmarkt in Grumbach hat die Besucher auch in diesem Jahr begeistert. Schon beim Betreten der alten Gewölbe des Rheingräflichen Archivs spürte man die besondere Atmosphäre. Warmes Licht, festlich geschmückte Stände und der Duft von Glühwein, Waffeln und Suppe gaben einem sofort das Gefühl, angekommen zu sein.







