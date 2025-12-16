Neubau in Kirn Unter der Kyrburg wächst das neue Haus Sebastian Schmitt 16.12.2025, 14:00 Uhr

i Bauherr Thomas Bottlender (Mitte) freut sich mit Handwerkern und Gästen über das gesetzte Dach. Sebastian Schmitt

Die Firma Bottlender konnte zum Richtfest laden: Das neue Wohngebäude unter der Kyrburg bekam noch vor Weihnachten sein Dach, in den kommenden Monaten geht es an den Innenausbau und die Fassadenarbeiten.

Festlich und mit viel Handwerkerstolz ist am Freitag in den „Herrschaftlichen Gärten“ (Im Herrschaftlichen Garten 2) Richtfest gefeiert worden. Vertreter aller Gewerke und Baufirmen standen gemeinsam unter dem frisch gesetzten Dach – ein sichtbarer Meilenstein des rund sieben Millionen Euro schweren Wohnprojekts.







Artikel teilen

Artikel teilen