Pfusch in Merxheim Unseriöse Baufirmen: Fiasko beim Breitbandausbau Bernd-Harald Hey 29.10.2025, 09:28 Uhr

i Der Breitbandausbau erhitzt in Merxheim, insbesondere in der Hunolsteiner Straße, seit Jahren die Gemüter. Erzürnte Anwohner wie die VG-Verwaltung stehen hilflos und kopfschüttend da. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Beim Breitbandausbau kommt es in Merxheim zu massiver Kritik der Verwaltung an den beauftragten Baufirmen. Sogar Julia Klöckner und Bettina Dickes wurden um Hilfe gebeten.

Ortschef Andy Baumgartner ist gefordert und hat einen Fulltime-Job: „Warum passiert seit 2019 in der Gartenstraße nix, wo Gärten verwahrlosen, Bewuchs und Hecken überhandnehmen und Stacheldraht eine Gefährdung darstellt?“, fragte eine Bürgerin in der Ratssitzung, die sich dann aber als Mitarbeiterin vom Amt outete, was wiederum eine Kontroverse über die Zuständigkeit auslöste.







