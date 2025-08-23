Diese Nachricht hat mich am Samstag wirklich getroffen. Rudolf Hornberger, unser Hombes, lebt nicht mehr. Nun, ihm hätte man auch zugetraut, 100 Jahre alt zu werden. Aber es wäre wohl vermessen zu behaupten, dass man in diesem Alter nicht plötzlich sterben könnte.

Geschockt und überrumpelt hat mich sein Tod dennoch. Nur einen Tag zuvor hatten wir noch per E-Mail Kontakt. Eine Woche davor hatte ich ihn noch besucht, denn sein Geburtstagsgeschenk – seinen 94. Geburtstag hatte er am 27. Juli gefeiert – war fällig. Er schaute auf mein T-Shirt, ich trug eines von der britischen Heavy-Metal-Band Cathedral, und fragte mich: „Sah mo, was is dann das?“ Ich entgegnete ihm: „Hombes, das ist Heavy Metal!“ Seine Reaktion: „Ei wie de Ozzy Osbourne!“

Ich kannte zuvor nie jemanden, der mit 94 Jahren noch so agil, geistig fit, immer auf dem neuesten Stand und umtriebig war wie der Hombes – auch wenn es ihm körperlich sichtlich immer schwerer fiel. Sich jeden Morgen die Treppenstufen runterzuschaffen, aufs Motorrad zu steigen und in die Innenstadt zu fahren, war seine Routine. Das hielt ihn körperlich fit. Die Arbeit als Chronist und Kolumnist habe sein Leben lebenswert gemacht und sei sicherlich ein Grund gewesen, warum er so lange so produktiv und fit bleiben konnte, teilte mir sein Sohn Matthias am Telefon mit. Der Oeffentliche Anzeiger sei ein wichtiger Teil seines Lebens gewesen. Das zu hören, hat mich sehr stolz gemacht. Seine Kolumne wird nicht zu ersetzen sein.

i Neujahrestreff im Januar 2023: Hombes (links) und Marian Ristow (rechts) im Café Schoko Marian Ristow

Als äußerst würdig habe ich es zudem empfunden, dass Oberbürgermeister Emanuel Letz unseren Hombes zu Beginn des Kommunalen Frühschoppens am Jahrmarktsmontag mit einer Rede und einer Gedenkminute gewürdigt hat. Das war eine tolle Geste. Sowieso hat sich der Stadtchef in seiner Rede so gut wie nie präsentiert. Wer häufig schimpft, muss auch loben können. Das war stark.

Ansonsten war der Jahrmarkt wie gehabt. Wer gern 9 Euro für ein handtellergroßes Brötchen mit Prager Schinken bezahlen möchte, der kam in diesem Jahr auf der Pfingstwiese voll – Achtung, jetzt wird’s witzig – auf seine Kosten. Ich bin mir sicher, dass mir recht schnell von einem Branchenvertreter erklärt wird, warum so ein Wucherpreis völlig angemessen ist. Aber was tippe ich da? Der Jahrmarkt war bestens besucht – und damit erfolgreich. Deswegen: Nevermind!

Schließen möchte ich diese Randnotizen mit dem schönsten Ratschlag, den mir der Hombes jemals gegeben hat: „Mei liewer Marian, ich sahn Dir eens: Gut geheirat geht eenem es Lebe lang noh – schlecht geheirat aber aach!“ Ihnen ein hübsches Spätsommerwochenende!

