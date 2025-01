Kein Beweis für Ansiedlung Unscharfes Wolf-Foto kursiert im Internet 28.01.2025, 15:00 Uhr

i Ob bei Meddersheim tatsächlich ein Wolf unterwegs ist, wird sich erst nach Analyse der Damwild-Bisse zeigen. Ein nun aufgetauchtes und im Internet verbreitetes Foto ist kein Beweis. Julian Stratenschulte. dpa

Im Internet kursiert seit Tagen ein Foto, das einen Wolf bei Lauschied zeigen soll. Aber es ist unscharf, als Beleg taugt es nicht. Die Jäger vor Ort mahnen Sachlichkeit an und informieren.

Erhard Bäder, Vorsitzender der Kreisgruppe im Landesjagdverband, hat es vergangene Woche am eigenen Leib gespürt, vor allem am Ohr: Denn nachdem die Meldung des Angriffs eines vermeintlichen Wolfs auf Damwild bei Meddersheim veröffentlicht war, rappelte bei ihm in Obermoschel das Telefon.

