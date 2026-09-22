Seilrutschen-Idee am Rotenfels
Unrealistisch oder genial? Das sagt die Kommunalpolitik
Eine Seilrutsche am Rotenfels von der Bastei hinunter würde spektakuläre Blicke in die Felswand und das Nahetal ermöglichen, abe
Eine Seilrutsche am Rotenfels von der Bastei hinunter würde spektakuläre Blicke in die Felswand und das Nahetal ermöglichen, aber auch in das Landschaftsbild eingreifen.
Jens Fink

Eine Seilrutsche über das Nahetal – unrealistischer Einfall oder Geniestreich? Politiker diskutieren über ein spektakuläres Projekt, das Touristen anlocken, aber die Natur belasten könnte. Die Meinungen gehen weit auseinander.

Lesezeit 3 Minuten
Die Idee von Tobias Heil (SPD) im Ausschuss für Wirtschaftsentwicklung, eine Seilrutsche am Rotenfels oder anderen, markanten Erhebungen im Nahetal zu errichten, hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Für eine Seil-Gleitfluganlage (Zipline) als einmaliges Flugerlebnis mit herrlichen Ausblicken in das Nahetal hatte Heil drei mögliche Ausgangspunkte ins Gespräch gebracht.
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