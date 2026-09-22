Eine Seilrutsche über das Nahetal – unrealistischer Einfall oder Geniestreich? Politiker diskutieren über ein spektakuläres Projekt, das Touristen anlocken, aber die Natur belasten könnte. Die Meinungen gehen weit auseinander.
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Die Idee von Tobias Heil (SPD) im Ausschuss für Wirtschaftsentwicklung, eine Seilrutsche am Rotenfels oder anderen, markanten Erhebungen im Nahetal zu errichten, hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Für eine Seil-Gleitfluganlage (Zipline) als einmaliges Flugerlebnis mit herrlichen Ausblicken in das Nahetal hatte Heil drei mögliche Ausgangspunkte ins Gespräch gebracht.