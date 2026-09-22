Unrealistisch oder genial? Das sagt die Kommunalpolitik

Eine Seilrutsche über das Nahetal – unrealistischer Einfall oder Geniestreich? Politiker diskutieren über ein spektakuläres Projekt, das Touristen anlocken, aber die Natur belasten könnte. Die Meinungen gehen weit auseinander.

Die Idee von Tobias Heil (SPD) im Ausschuss für Wirtschaftsentwicklung, eine Seilrutsche am Rotenfels oder anderen, markanten Erhebungen im Nahetal zu errichten, hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Für eine Seil-Gleitfluganlage (Zipline) als einmaliges Flugerlebnis mit herrlichen Ausblicken in das Nahetal hatte Heil drei mögliche Ausgangspunkte ins Gespräch gebracht.