Unmut in Meisenheim über Vermietung an AfD

Die AfD will im Meisenheimer Gemeindehaus eine Wahlkampfveranstaltung abhalten. Dass die Stadt das Gebäude an die vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ bewertete Partei vermietet, sorgt für Kritik – unter anderem der „Omas gegen Rechts“.
Der AfD-Kreisverband Bad Kreuznach hat das Gemeindehaus in Meisenheim für eine Wahlkampfveranstaltung am 27. Februar 2026 gemietet. Über diese Mitteilung von Stadtbürgermeister Reinhold Rabung war nicht nur der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung wenig erfreut.