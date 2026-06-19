Bad Sobernheimer Abiturienten
Uni, Ausbildung, Ausland: Was kommt nach dem Abi?
Haben das Abi in der Tasche: (von links) Marlene Mutschler, Emma Wenz, Christopher Buxbaum und Maike Behrens
Haben das Abi in der Tasche: (von links) Marlene Mutschler, Emma Wenz, Christopher Buxbaum und Maike Behrens
Lena Reuther

Für die einen beginnt das Studium, andere engagieren sich im Ausland: Die Möglichkeiten nach dem Abitur sind vielfältig. Vier Abiturienten des Emanuel-Felke-Gymnasiums erklären, wie es für sie weitergeht.

Lesezeit 1 Minute
Das Abitur in der Tasche – und was nun? Studieren, Ausbildung, Auslandsjahr? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Vier Abiturienten des Emanuel-Felke-Gymnasiums berichten im Gespräch mit unserer Zeitung von ihren Plänen.Maike Behrens möchte Literaturwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz studieren.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren