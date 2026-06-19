Für die einen beginnt das Studium, andere engagieren sich im Ausland: Die Möglichkeiten nach dem Abitur sind vielfältig. Vier Abiturienten des Emanuel-Felke-Gymnasiums erklären, wie es für sie weitergeht.
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Das Abitur in der Tasche – und was nun? Studieren, Ausbildung, Auslandsjahr? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Vier Abiturienten des Emanuel-Felke-Gymnasiums berichten im Gespräch mit unserer Zeitung von ihren Plänen.Maike Behrens möchte Literaturwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz studieren.