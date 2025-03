Ungleichheit zwischen Geschlechtern besteht noch immer

In der Bundesrepublik Deutschland (BRD) waren durch das Grundgesetz wie auch in der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Frauen und Männer gleichberechtigt. Doch sowohl in der BRD, wo verheiratete Frauen erst 1969 voll geschäftsfähig wurden und ab 1977 dann auch ohne die Genehmigung des Ehemanns eine Arbeitsstelle annehmen konnten, als auch im Arbeiter- und Bauernstaat war es um die Gleichberechtigung nicht immer gut bestellt.

Deutlich wurde das im Film „Die Unbeugsamen Teil 2 – Guten Morgen, ihr Schönen“, der das Alltagsleben von DDR-Frauen beschreibt und Samstag anlässlich des Internationalen Frauentages auf Einladung des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, der IG Metall Bad Kreuznach, der GdP und angeschlossener Gewerkschaften im Cineplex Bad Kreuznach gezeigt wurde. Der Kinosaal war proppenvoll, wobei nicht nur Frauen gekommen waren, sondern auch einige wenige Männer. Einer von ihnen war der Landtagsabgeordnete Michael Simon (SPD), der von einem „Pflichttermin" sprach, so lange es noch Ungleichheit zwischen Frauen und Männern gebe.

Deutlich wird die Ungleichheit laut Renate Bodtländer, Vorsitzende der DGB-Frauen und der IG-Metall-Frauen im Kreis Bad Kreuznach an der schlechteren Bezahlung von Frauen bei gleicher Tätigkeit. „4,10 Euro verdienen Frauen in der Stunde durchschnittlich weniger als ihre männlichen Kollegen", informierte sie. Sie und viele Teilnehmer des Internationalen Frauentages sprachen von einem Skandal. Denn weniger Lohn, bedeute auch weniger Rente im Alter, sodass Frauen von Altersarmut mehr gefährdet als Männer sind. Darum machen die Gewerkschafter am Internationalen Frauentag auch schon mal mit aufsehenerregenden Veranstaltungen auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam. So hatten sie vor Jahren eine Suppenküche aufgebaut, um zu zeigen, dass Frauen im Alter auf solche Angebote zurückgreifen müssen, weil das Geld nicht reicht. Eine „Rolle rückwärts“ in Sachen Emanzipation hat Daniela Bartkus-Börder SPD) zunehmend bei jungen Frauen beobachtet.