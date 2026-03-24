Rettung für Waldkita gesucht
Ungewisse Zukunft für Gensinger Naturkindergarten 
Gensingen, Eltern und Kinder demonstrierten vor Beginn der Gemeinderatssitzung für den Erhalt des Naturkindergartens.
Gensingen, Eltern und Kinder demonstrierten vor Beginn der Gemeinderatssitzung für den Erhalt des Naturkindergartens.
Edgar Daudistel

Der Naturkindergarten in Gensingen steht vor einer ungewissen Zukunft: Finanzprobleme und politische Entscheidungen bestimmen das Schicksal der Einrichtung. Eltern protestieren, während der Gemeinderat nach einem Ausweg ringt.

Lesezeit 2 Minuten
Der Naturkindergarten in Gensingen steht vor einer ungewissen Zukunft. Wenn keine Lösung gefunden wird, gehen am 31. Juli 2027 die Lichter aus. Aktuell verfügt die Einrichtung über eine Betriebserlaubnis für 20 Kinder bei einer täglichen Betreuungszeit von sieben Stunden.

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Oeffentlicher AnzeigerBildung

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