Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Ungesundes in Sobernheim: Porzellan kaputt, Kirmes weg? 10.01.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Bad Sobernheim ohne Johanniskirmes? Das könnte passieren. Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg sagt, ihm werde das Leben seitens der Politik zu schwer gemacht. Das stimmt. Aber warum ist das so? Ein bisschen Einsicht könnte nicht schaden.

Die Johanniskirmes in Bad Sobernheim soll ausfallen! Warum eigentlich? Zwischen den Zeilen der Einlassung von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg liest man in etwa Folgendes: „Sie muss ausfallen, weil mir die Regularien lästig sind und ich gern lieber die allermeisten Dinge als ‚Geschäft der laufenden Verwaltung‘ ohne Abstimmung durchführen würde.







Artikel teilen

Artikel teilen