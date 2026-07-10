Der Hof vor dem Eingang in das Heimatmuseum Priorhof ist derzeit noch eine Baustelle mit vielen Stolperfallen – und behindert so den Zugang. Doch auch die weitere Planung der Ausstattung und Möblierung hakt, nachdem der Rat die Mittel gekürzt hat.
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Nach langen Monaten als Baustelle ist der Bad Sobernheimer Priorhof im Innern nahezu fertig. „Es müssen noch die Brandschutztüren eingebaut werden, außerdem das Treppengeländer, und es gibt noch einen Anstrich, dann sind die Arbeiten innen fertig“, sagt Museumsleiterin Anke Wiechert.