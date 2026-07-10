Museum Priorhof Bad Sobernheim Unfertiger Atrium-Hof verhindert Wiedereröffnung Silke Jungbluth-Sepp 10.07.2026, 18:00 Uhr

i Innen ist der Priorhof zwar weitgehend fertig, aber der Hof vor dem Eingang muss noch hergestellt werden, bevor die ersten Besucher das Gebäude stolperfrei betreten können, zeigt Museumleiterin Anke Wiechert. Silke Jungbluth-Sepp

Der Hof vor dem Eingang in das Heimatmuseum Priorhof ist derzeit noch eine Baustelle mit vielen Stolperfallen – und behindert so den Zugang. Doch auch die weitere Planung der Ausstattung und Möblierung hakt, nachdem der Rat die Mittel gekürzt hat.

Nach langen Monaten als Baustelle ist der Bad Sobernheimer Priorhof im Innern nahezu fertig. „Es müssen noch die Brandschutztüren eingebaut werden, außerdem das Treppengeländer, und es gibt noch einen Anstrich, dann sind die Arbeiten innen fertig“, sagt Museumsleiterin Anke Wiechert.







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