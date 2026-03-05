Schwerer Sturz auf L234 Unfallstrecke bei Rehborn gilt eigentlich als sicher 05.03.2026, 08:39 Uhr

i Schwere Verletzungen hatte ein Motorradfahrer am Sonntag bei einem Unfall auf der L234 erlitten. Polizeipräsidium Westpfalz

Unfall auf der L234: Ein 28‑jähriger Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Die Strecke gilt eigentlich als nicht besonders gefährlich – im Umland aber gibt es häufig Wildunfälle.

Im Frühjahr nehmen die Unfälle mit motorisierten Zweirädern zu, wenn die Sonne herauskommt, sind die Landstraßen voller Motorradfahrer. So auch am vergangenen Sonntag in der Nähe von Rehborn.Dort hat sich auf der Landstraße 234 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden ist.







