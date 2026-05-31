Betrunken raste er davon Unfallflucht und Alkohol: Polizei fasst Fahrer Sebastian Schmitt 31.05.2026, 11:01 Uhr

i In der Josef-Görres-Straße in Kirn kam es in den Morgenstunden zuner Unfallflucht. Ein geparkter weißer BMW wurde bei dem Zusammenstoß nerheblich beschädigt. Sebastian Schmitt

Ein lauter Knall, ein beschädigtes Auto – und eine nächtliche Fahndung durch die Region. Aus einer Unfallflucht wurde eine Kontrolle mit unerwarteten Folgen für den Fahrer.

Ein lauter Knall in der Josef-Görres-Straße, ein schwer beschädigtes Auto am Fahrbahnrand und wenig später eine Fahndung bis nach Hochstetten-Dhaun: In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 31. Mai, hat die Polizei Kirn eine Unfallflucht aufgenommen, die für einen 39 Jahre alten Mann nun gleich mehrere strafrechtliche Folgen haben dürfte.







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