Ein lauter Knall, ein beschädigtes Auto – und eine nächtliche Fahndung durch die Region. Aus einer Unfallflucht wurde eine Kontrolle mit unerwarteten Folgen für den Fahrer.
Lesezeit 1 Minute
Ein lauter Knall in der Josef-Görres-Straße, ein schwer beschädigtes Auto am Fahrbahnrand und wenig später eine Fahndung bis nach Hochstetten-Dhaun: In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 31. Mai, hat die Polizei Kirn eine Unfallflucht aufgenommen, die für einen 39 Jahre alten Mann nun gleich mehrere strafrechtliche Folgen haben dürfte.