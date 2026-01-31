Bei Martinstein Auto gerammt
Unfallflucht endet nach Kilometern auf der Bremsscheibe
Die Unfallflucht eines Fahrers endete am Samstagmorgen auf der Bremsscheibe.
Erst, als sich der Reifen und die Felge verabschiedet hatten, kam der Fahrer schließlich nach mehreren Kilometern zum Stehen. Er stellte sich freiwillig der Polizei.

Die Unfallflucht eines Fahrers endete am Samstag, 31. Januar, auf der Bremsscheibe. Wie die Polizei berichtet, war er zuvor auf der B41 in Martinstein in Fahrtrichtung Bad Kreuznach unterwegs. In der Ortsmitte kam es zu einer Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

