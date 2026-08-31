Schwerer Crash am Morgen Unfall mit Sattelzug in Rüdesheim fordert Verletzte 31.08.2026, 11:36 Uhr

i Einsatzkräfte der VG-Feuewehr befreien eine verletzte Autofahrerin nach Kollision mit einem Sattelzug in Rüdesheim. Rouven Ginz, Pressesprecher Freiw. Feuerwehr VG Rüdesheim

Schwerer Crash am Morgen in Rüdesheim: Kleinwagen kollidiert mit einem Sattelzug, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Was genau geschah und wie die Rettung verlief, lesen Sie hier.

Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Montagmorgen in Rüdesheim eine Autofahrerin verletzt worden. Sie kollidierte gegen 6 Uhr mit ihrem Hyundai i20 an der Ampelkreuzung L 236 und Carl-August-Weber-Straße am Gewerbegebiet Keltenberg mit einem entgegenkommenden Sattelzug.







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