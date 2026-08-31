Unfall mit Sattelzug in Rüdesheim fordert Verletzte
Schwerer Crash am Morgen in Rüdesheim: Kleinwagen kollidiert mit einem Sattelzug, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Was genau geschah und wie die Rettung verlief, lesen Sie hier.
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Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Montagmorgen in Rüdesheim eine Autofahrerin verletzt worden. Sie kollidierte gegen 6 Uhr mit ihrem Hyundai i20 an der Ampelkreuzung L 236 und Carl-August-Weber-Straße am Gewerbegebiet Keltenberg mit einem entgegenkommenden Sattelzug.