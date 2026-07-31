Auto überschlug sich
Unfall in Stromberg: Hubschrauber im Einsatz
Die Unfallstelle in Stromberg: Ein überschlagenes Auto erfordert den Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.
Die Unfallstelle in Stromberg: Ein überschlagenes Auto erfordert den Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.
Wolfgang Closheim

In Stromberg überschlug sich ein Auto und löste einen Großeinsatz aus. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort – wie die Rettung verlief, lesen Sie im Bericht.

Lesezeit 1 Minute

Der Fahrer musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden: Bei einem Autounfall in Stromberg ist am Freitagmittag eine Person schwer verletzt worden.

Um 14.14 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage alarmiert worden. Nach der ersten Meldung hatte sich ein Fahrzeug überschlagen, vermeldet die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag das Fahrzeug auf der Seite. Eine verletzte Person wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Im weiteren Einsatzverlauf erfolgte die Übergabe an die Besatzung eines Rettungshubschraubers.

Insgesamt waren einschließlich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rund 25 Einsatzkräfte vor Ort. Die erforderlichen Maßnahmen konnten zügig abgeschlossen und die Einsatzstelle anschließend wieder freigegeben werden.

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