i Einsatzkräfte der Feuerwehr Hackenheim sichern die Unfallstelle nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf einer Verkehrsinsel. Toni Forster/FFW VG Bad Kreuznach

Am Mittwoch, 25. März, wurden die Feuerwehreinheiten aus Hackenheim wegen eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Volxheimer Straße/An der Staffel alarmiert. Ein Pkw, der von der Staffel kam, fuhr trotz Stoppschild in die Volxheimer Straße ein und kollidierte dort mit der Beifahrerseite eines Fahrzeugs, das von Bad Kreuznach in Richtung Volxheim unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf die Verkehrsinsel geschleudert, entwurzelte dort einen Baum und riss ein Geschwindigkeitsmessgerät aus der Verankerung, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Die beiden Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt sowie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die erste Absicherung übernahmen die Feuerwehrkollegen der Einheit Frei-Laubersheim, die sich gerade auf dem Weg zur Atemschutzstrecke in Bad Kreuznach befanden, um dort die jährlich vorgeschriebene Übung zu absolvieren. Die Feuerwehr Hackenheim sperrte die Straße ab, stellte den Brandschutz sicher und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Geschwindigkeitsmessgerät wurde durch den Aufprall zerstört. red