Kollision auf A61 Unfall bei Rheinböllen: Polizei saß am Stauende fest Jens Fink 31.10.2026, 12:00 Uhr

i Die Feuerwehr aus Rheinböllen sperrte die Fahrbahn der A61 in Richtung Süden und ermöglichtes damit dem Rettungsschrauber das Landen am Unfallort. Benjamin Hilger

Ein Auffahrunfall auf der A61 kurz vor der Ausfahrt Rheinböllen gestaltete sich für die Einsatzkräfte nicht ganz so einfach: Einige saßen am Stauende fest und mussten zum Einsatzort laufen.

Rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Stromberg und Rheinböllen rückten am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 61 aus. Im Baustellenbereich auf der Tiefenbachtalbrücke in Fahrtrichtung Koblenz, rund 1200 Meter vor der Ausfahrt Rheinböllen, hatte ein Pkw zuerst einen VW-Bus touchiert und war dann auf einen vor ihm fahrenden Pick-up aufgefahren.







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