Auf der K37 bei Daxweiler kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall. Die Person befreite sich selbstständig aus dem Auto.

Dieser Einsatz stellte sich anders da als zunächst angenommen: Am Mittwoch, 8. Juli, wurde die Feuerwehr gegen 14.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die K37 zwischen Daxweiler und Warmsroth alarmiert.

Nach der ersten Meldung musste zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen werden. Vor Ort stellte sich laut Feuerwehr heraus, dass sich die betroffene Person bereits selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte. Eine technische Rettung durch die Feuerwehr war daher nicht erforderlich.

21 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen Feuerwehrkräfte die medizinische Erstversorgung der betroffenen Person und übergaben diese anschließend an den Rettungsdienst. Zudem sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Die betroffene Person wurde im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Einheiten Daxweiler, Warmsroth und Stromberg sowie der Einsatzleitwagen der Verbandsgemeinde (VG). Die Feuerwehr-Einsatzzentrale der VG Langenlonsheim-Stromberg unterstützte als rückwärtige Führungsunterstützung. Insgesamt waren 21 Feuerwehrkräfte vor Ort. Ebenfalls eingebunden waren Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und Polizei.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. Der Feuerwehreinsatz war gegen 15.20 Uhr beendet.