Kollision auf Kreuzung
Unfall auf B428: E-Call alarmiert die Feuerwehr
Frontalzusammenstoß auf der B428: Feuerwehr; Polizei und Rettungsdienste waren am Dienstag nach einer Kollision zwischen einem V
Frontalzusammenstoß auf der B428: Feuerwehr; Polizei und Rettungsdienste waren am Dienstag nach einer Kollision zwischen einem Volvo und Abschleppwagen im Einsatz.
Toni Forster/FFW VG Bad Kreuznach

Frontalzusammenstoß auf der B428: Ein automatischer Notruf löste den Einsatz von vier Feuerwehreinheiten aus

Lesezeit 1 Minute
Am Dienstag, 16. Juni, wurden die Feuerwehreinheiten Hackenheim, Volxheim, Frei-Laubersheim und Neu-Bamberg wegen eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung B428, Einfahrt Hackenheim, alarmiert. Der Notruf wurde durch ein E-Call-System ausgelöst. Dabei handelt es sich um ein System, das in modernen Fahrzeugen im Falle eines Unfalls automatisch einen Notruf absetzt, erklärt die Freiwillige Feuerwehr der VG Bad Kreuznach in ihrem Bericht.

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