Straße blockiert: Unfall auf B41: Fahrerin leicht verletzt
Straße blockiert
Unfall auf B41: Fahrerin leicht verletzt
Auf der B41 wurde am Dienstagnachmittag ein Unfall gemeldet – zwischen Rüdesheim und Bad-Kreuznach Wahlsberg rückten Rettungsdienst und Feuerwehr aus. Die Strecke Richtung A61 blieb rund eine Stunde gesperrt.
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Bei einem Verkehrsunfall auf der B41 ist am Dienstagnachmittag die Fahrerin eines Kleinwagens leicht verletzt worden. Auf dem vierspurigen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rüdesheim und Bad Kreuznach-Wahlsberg kollidierte das Fahrzeug aus unbekannter Ursache mit der Leitplanke.