Straße blockiert Unfall auf B41: Fahrerin leicht verletzt 05.05.2026, 19:31 Uhr

i Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle auf der B41, nachdem ein Kleinwagen mit der Leitplanke kollidierte. Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Auf der B41 wurde am Dienstagnachmittag ein Unfall gemeldet – zwischen Rüdesheim und Bad-Kreuznach Wahlsberg rückten Rettungsdienst und Feuerwehr aus. Die Strecke Richtung A61 blieb rund eine Stunde gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B41 ist am Dienstagnachmittag die Fahrerin eines Kleinwagens leicht verletzt worden. Auf dem vierspurigen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rüdesheim und Bad Kreuznach-Wahlsberg kollidierte das Fahrzeug aus unbekannter Ursache mit der Leitplanke.







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