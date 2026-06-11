Kombi gerät ins Schleudern Unfall auf B41 bei Kirn sorgt für Verkehrsbehinderungen Sebastian Schmitt 11.06.2026, 16:13 Uhr

i Der beschädigte Kombi verlor bei dem Unfall auf der B 41 sein linkes Vorderrad. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren an der Unfallstelle im Einsatz. Sebastian Schmitt

Ein Unfall auf der B41 bei Kirn sorgte am Donnerstagnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte versorgten Beteiligte und leiteten Umleitungen ein; die Ursachen werden noch untersucht.

Ein Unfall auf der B41 hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Höhe des Industriegebiets Allweiden für Behinderungen gesorgt. Ein 59 Jahre alter Fahrer war mit seinem Kombi in Richtung Idar-Oberstein unterwegs, als er kurz hinter der Abfahrt Kirn-West aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor, der in den Gegenverkehr geriet und einen Mercedes-Bus im Bereich der Hinterachse rammte.







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