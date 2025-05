Bei einem folgenschweren Unfall auf der Bundesstraße 41 in Höhe der Unterführung des Bad Kreuznacher Stadtteils Ippesheim wurde eine 61-jährige Autofahrerin verletzt. Die viel befahrene Bundesstraße musste am Mittwoch ab 13.25 Uhr für eine Stunde in Fahrtrichtung der Autobahn 61 gesperrt werden. Weil zudem ein Rettungshubschrauber angefordert worden war, musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte.

Zum Unfall war es gekommen, als die 61-jährige Fahrerin eines schwarz-braunen Kleinwagens, sowie ein 24-jähriger Lkw-Fahrer gemeinsam die B41 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Autobahn 61 fuhren – der Lastwagen auf der rechten Spur, das Auto auf der linken. „Aus derzeit ungeklärten Gründen touchierten sich die beiden Fahrzeuge im Rahmen des Überholvorgangs in Höhe der Unterführung“, schildert die Polizei. Danach prallte der Kleinwagen in die Schutzplanke und kam am Fahrbahnrand zum Stehen.

Rettungshubschrauber bringt Notarzt

Die Verletzungen der Fahrerin waren laut Polizei nicht lebensgefährlich. Zur weiteren medizinischer Abklärung wurde durch den Rettungsdienst zusätzlich ein Rettungshubschrauber hinzugerufen. Da dieser zunächst auf der B41 landen wollte, wurde auch die Gegenspur für den Verkehr gesperrt. Da eine Landung dort allerdings doch nicht möglich war, wurde die Gegenspur laut Polizei kurz darauf wieder geöffnet, stattdessen landete der Hubschrauber an einer geeigneteren Stelle. Dort nahm die Polizei den Notararzt in Empfang und brachte ihn zur Unfallstelle verbracht. Die 61-Jährige wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer war unverletzt geblieben.

Bei den umfangreichen Verkehrsmaßnahmen wurden die Beamten der Bad Kreuznacher Polizei auch durch Kollegen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sowie die örtliche Feuerwehr unterstützt. Da die Fahrbahn der Bundesstraße für eine Stunde gesperrt werden musste, kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, auch auf den bekannten Umleitungsstrecken. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die zur Erhellung des Unfallhergangs beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter Telefon 0671/88110 zu melden.