Zusammenstoß am Morgen Unfall auf B41: Auto kollidiert mit Wildtier 28.04.2026, 13:52 Uhr

i Die Unfallstelle auf der B41: Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach der Kollision im Einsatz. Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Früher Morgen auf der B41 zwischen Waldböckelheim und Steinhardt: Ein Pkw kollidierte mit einem Wildtier. Die Straße muss kurzzeitig gesperrt werden.

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 41 zwischen Waldböckelheim und Steinhardt zu einem Verkehrsunfall, wie die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim berichtet. Gegen 4.50 Uhr kollidierte ein Auto mit kreuzendem Wild, wodurch es zu erheblichen Schäden im Frontbereich des Fahrzeugs kam.







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