Zusammenstoß am Morgen
Unfall auf B41: Auto kollidiert mit Wildtier
Die Unfallstelle auf der B41: Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach der Kollision im Einsatz.
Die Unfallstelle auf der B41: Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach der Kollision im Einsatz.
Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Früher Morgen auf der B41 zwischen Waldböckelheim und Steinhardt: Ein Pkw kollidierte mit einem Wildtier. Die Straße muss kurzzeitig gesperrt werden.

Lesezeit 1 Minute
Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 41 zwischen Waldböckelheim und Steinhardt zu einem Verkehrsunfall, wie die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim berichtet. Gegen 4.50 Uhr kollidierte ein Auto mit kreuzendem Wild, wodurch es zu erheblichen Schäden im Frontbereich des Fahrzeugs kam.

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Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

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