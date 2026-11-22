Wagen bei Dorsheim verlassen Unfall auf A61: Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht 22.11.2026, 09:20 Uhr

i Polizeieinsatz auf der A61: Beamte suchen Zeugen nach Unfall mit Fahrerflucht bei Dorsheim. Jens Büttner/dpa

Auf der A61 bei Dorsheim bleibt ein beschädigter Ford Fiesta zurück, mehrere Männer verschwinden noch vor Eintreffen der Polizei. Ein dunkler Audi soll über den Seitenstreifen gerast sein – Zeugen werden dringend gebeten, sich zu melden.

Am Freitag, 20. November, ist es gegen 21.25 Uhr auf der A 61 an der Anschlussstelle Dorsheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei kollidierte ein älterer weißer Ford Fiesta auf regennasser Fahrbahn mit der Schutzplanke.Eine Verkehrsteilnehmerin sah zunächst mehrere männliche Personen an dem Unfallfahrzeug.







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