Seit rund 20 Jahren wird diskutiert – nun soll das Bäderhaus 2027 schließen. Doch Experten warnen: Bad Kreuznach ohne Bäderhaus könnte touristisch durchfallen. Was lief schief, und warum bedauern selbst Kritiker das Ende?
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Das Bad Kreuznacher Bäderhaus steht wohl vor seinem letzten Kapitel. Seit 2000 betreibt es die Stadt Bad Kreuznach – in unterschiedlichen organisatorischen Konstrukten – in den allermeisten Jahren mit Defizit. Nun hat der Finanzausschuss dem Stadtrat mit klarer Mehrheit empfohlen, die Wellness- und Saunalandschaft zum 30.