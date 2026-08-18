Umdenken in Bad Kreuznach?
„Unfairer Umgang“: Das sagen Profis zum Bäderhaus-Aus
Bäderhaus adé? Tourismus- und Badeprofis in der Stadt sehen die geplante Schließung des Bäderhauses kritisch.
Bäderhaus adé? Tourismus- und Badeprofis in der Stadt sehen die geplante Schließung des Bäderhauses kritisch.
Marian Ristow

Seit rund 20 Jahren wird diskutiert – nun soll das Bäderhaus 2027 schließen. Doch Experten warnen: Bad Kreuznach ohne Bäderhaus könnte touristisch durchfallen. Was lief schief, und warum bedauern selbst Kritiker das Ende?

Lesezeit 2 Minuten
Das Bad Kreuznacher Bäderhaus steht wohl vor seinem letzten Kapitel. Seit 2000 betreibt es die Stadt Bad Kreuznach – in unterschiedlichen organisatorischen Konstrukten – in den allermeisten Jahren mit Defizit. Nun hat der Finanzausschuss dem Stadtrat mit klarer Mehrheit empfohlen, die Wellness- und Saunalandschaft zum 30.
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