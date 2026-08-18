Umdenken in Bad Kreuznach? „Unfairer Umgang“: Das sagen Profis zum Bäderhaus-Aus Marian Ristow 18.08.2026, 16:46 Uhr

i Bäderhaus adé? Tourismus- und Badeprofis in der Stadt sehen die geplante Schließung des Bäderhauses kritisch. Marian Ristow

Seit rund 20 Jahren wird diskutiert – nun soll das Bäderhaus 2027 schließen. Doch Experten warnen: Bad Kreuznach ohne Bäderhaus könnte touristisch durchfallen. Was lief schief, und warum bedauern selbst Kritiker das Ende?

Das Bad Kreuznacher Bäderhaus steht wohl vor seinem letzten Kapitel. Seit 2000 betreibt es die Stadt Bad Kreuznach – in unterschiedlichen organisatorischen Konstrukten – in den allermeisten Jahren mit Defizit. Nun hat der Finanzausschuss dem Stadtrat mit klarer Mehrheit empfohlen, die Wellness- und Saunalandschaft zum 30.







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