Marode Kreuznacher Brücke Unendliche Geschichte des Schaukelstegs zum Quellenhof Robert Neuber 17.12.2025, 11:00 Uhr

i Die Betonplatten, die zur Hängebrücke führen, sind schon seit vielen Jahren angefressen und mit sichernden Pfeilern versehen. Robert Neuber

Im Jahre 1884 wurde die erste Hängebrücke am heutigen Quellenhof gebaut. Damals sollte das Restaurant „Königsau“ angebunden werden, das vom Sohn des Bad-Gründers Prieger gebaut worden war. Sollte nun eine neue Brücke kommen, wäre es die vierte.

Was sich nun zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Nachtigallenweg ankündigt, das ist die Nummer Vier. Denn sollte eine neue Quellenhofbrücke gebaut werden, dann wäre das eben die vierte Variante. Dass jetzt viele Kreuznacher wieder ihre Köpfe schütteln, da doch der marode Zustand des Bauwerks schon so viele Jahre bekannt ist, erscheint nachvollziehbar.







