Meinung zu Finanzproblemen „Und täglich grüßt das Murmeltier“ in Bad Sobernheim Silke Jungbluth-Sepp 14.05.2026, 13:00 Uhr

i Silke Jungbluth-Sepp Jens Weber. MRV

Im Februar gab es den ersten Haushalt für Bad Sobernheim, im April folgte der zweite, beide Male ging bei der Aufsicht der Daumen nach unten. Nun läuft es wohl doch auf Steuererhöhungen heraus – obwohl das Problem woanders liegt.

Ein bisschen ist es wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“: Der Stadtrat beschließt einen Haushalt und die Kommunalaufsicht schüttelt den Kopf. Nun muss der Rat also zum dritten Mal einen Etat zusammenbasteln, der dann hoffentlich endlich genehmigungskonform ist.







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