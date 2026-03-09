19. Auflage des Nockherberschs Und OB Letz tanzt als Dracula höchstpersönlich Josef Nürnberg 09.03.2026, 09:26 Uhr

i Bad Kreuznachs Oberbürgermeister Emanuel Letz bewies als Graf Letzula Selbstironie: Er moderierte das Singspiel der Fidele Wespe an. Josef Nürnberg

Ein Hauch Wehmut, bissiger Humor und ein als Dracula tanzender Oberbürgermeister: Der 19. Nockherbersch in der Kaiserremise des Bonnheimer Hofes sorgt für Überraschungen und unvergessliche Momente - und für jede Menge Spenden.

Unglaublich, aber wahr: Es war bereits die 19. Auflage des Bad Kreuznacher Nockherberschs, der am Sonntag in der Kaiserremise des Bonnheimer Hofs zelebriert wurde.Und er bot erneut eine Steigerung der ohnehin schon perfekt inszenierten Benefizveranstaltung zugunsten der Kinderklinik der Diakonie.







