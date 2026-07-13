AC/DC-Cover live in Simmertal
Und der Herr sprach: „Let there be Rock“
We Salute You bietet eine extrem authentische AC/DC-Show in Simmertal am 8. August.
We Salute You bietet eine extrem authentische AC/DC-Show in Simmertal am 8. August.
Jana Breternitz

Oliver Schneiß aus Meddersheim spielt mit seiner deutschlandweit aktiven AC/DC-Tributeband We Salute You am Samstag, 8. August, in Simmertal. Eine gute Gelegenheit, mal wieder Hochspannungs-Rock’n’Roll zu genießen: High Voltage Rock’n’Roll!

Lesezeit 1 Minute
„Es war eine Nacht im Club 'Geschüttelte Hand', da spielte eine Rock'n'Roll-Band, und die Musik war gut, und die Musik war laut, und der Sänger drehte sich zum Publikum und rief: Let there be rock!“ Jeder, der Rockmusik hört, kennt diese Zeilen des AC/DC-Klassikers von ihrer 1977er Kult-Schallplatte „Let There Be Rock“.
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