Unbekannte haben im Kreis Kusel auf dem Friedhof im Wolfsteiner Ortsteil Roßbach gewütet - sie zerstörten mehr als ein Dutzend Gräber.

Ein schockierender Fall von Vandalismus hat für Fassungslosigkeit im Wolfsteiner Ortsteil Roßbach gesorgt. Unbekannte haben dort in der Nacht auf Freitag mehrere Gräber auf dem Roßbacher Friedhof beschädigt. Wie die Polizei Lauterecken mitteilt, hat ein städtischer Mitarbeiter am Freitagvormittag mit Schrecen festgestellt, dass auf dem Friedhofsgelände ungefähr vierzehn Gräber gewaltsam zerstört wurden.

Die Täter rissen Pflanzen aus den Grabstellen und verteilten sie wahllos auf dem Gelände. Auch vor Pflanztöpfen und kleineren Figuren machten diese nicht halt. Ebenso warfen die unbekannten Personen mehrere Grabsteine um. Auf einen Weg zwischen den Grabplätzen sprühten sie mit weißer Farbe den Schriftzug „Scheiß Tote“.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Sie hat Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom 11. zum 12. September verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631/369-14599 bei der Polizei Lauterecken zu melden. red/sjs