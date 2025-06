Eierweitwurf in Kirn: Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag, 21. Juni, parkende Autos in der Josef-Görres-Straße mit Eiern beworfen. Die Polizei ermittelt.

Was diese Randalierer angetrieben hat, ihren Kühlschrank zumindest teilweise zu plündern, liegt im Dunkeln. In der Nacht von Freitag, 20. Juni, auf Samstag, 21. Juni, haben Unbekannte gegen 1.30 Uhr in der Josef-Görres-Straße parkende Autos mit Eiern beworfen. Wie die Kirner Polizei mitteilt, wurden die Eier nach bisherigen Ermittlungsstand aus dem Beifahrerfenster eines dunklen Kleinwagens auf die geparkten Autos geschmissen, vermutlich aus einem VW Polo, der auf der Josef-Görres-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Ob dadurch Schäden an den bislang sechs betroffenen Autos entstanden sind, ließ sich noch nicht abschließend klären. Die Polizei Kirn ermittelt in alle Richtungen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06752-156-0 bei der Polizei zu melden.