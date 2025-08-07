An der Grundschule St. Martin gibt es immer wieder Fälle von Vandalismus, manchmal muss zuerst auf dem Schulhof aufgeräumt werden, bevor der Schulbetrieb starten kann. Deshalb lässt die Verbandsgemeinde das Schulgelände einzäunen.

Die Grundschule Sankt Martin wird derzeit eingezäunt, damit entfällt der Schulhof als Spielfläche außerhalb der Schulzeiten. Die Maßnahme ist seit Langem geplant, war vor allem Wunsch der Schulleitung und wird vom Schulträger Verbandsgemeinde aus zwei Gründen als erforderlich angesehen.

Durch Zaun entfällt Spielfläche

Der eine Aspekt ist die Sicherheit, denn es kam schon vor, dass sich Schulkinder auf eigene Faust vom Gelände entfernt haben. Die Norheimer Grundschule liegt unweit der L236, was ein Unfallrisiko birgt. Aspekt Nummer zwei sind unerwünschte Überbleibsel wie Imbisskartons und Getränkegefäße von nachmittäglichen oder abendlichen Treffen diverser Personengruppen. Und immer wieder kommt es vor, dass die 30 Fallschutzmatten, die unter den Spielgeräten liegen, den Abhang hinuntergeworfen werden. Wie uns ein Leser schreibt, der nicht genannt werden möchte, gibt es aber außer ihm weitere Bürger, die den Verlust der Spielfläche für die Kinder beklagen.

Er kann die Argumente für die Einzäunung des Geländes nicht nachvollziehen und geht davon aus, dass die Maßnahme allein aufgrund von Beschwerden aus der Nachbarschaft der Schule vorgenommen wird. Der Schulhof sei seit der Errichtung der Schule in den 1960er-Jahren für alle Kinder zugänglich gewesen und einige Generationen Norheimer hätten dort im sicheren Umfeld Radfahren oder Inlineskater laufen gelernt und gespielt. Zudem seien nach und nach weitere Spielgeräte installiert worden, die nun nach der Einzäunung nicht mehr von den Kindern genutzt werden könnten, führt der Leser weiter an. Welche Alternativen den Kindern in Norheim zur Verfügung stehen, haben wir Ortsbürgermeister Uwe Sax gefragt.

i Im Norden grenzt die Grundschule mittelbar an die L236. Christine Jäckel

Spielplätze wurden neu hergerichtet

„Die Kinder können auch das Gelände an der Gemeindehalle nutzen, wir haben dort den Mehrgenerationenplatz und einen Bolzplatz, der erst kürzlich instandgesetzt und neu eingesät wurde“, erklärt Sax. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Spielplatz, der vor allem für kleinere Kinder attraktiv ist und sich unweit der Grundschule befindet. Beide Plätze wurden in der jüngsten Vergangenheit ertüchtigt. Dass die Grundschule eingezäunt wird, hat auch Sax lange zwiespältig gesehen. Auch seine Kinder hätten dort gespielt, aber mittlerweile sehe er auch die Problematik der Haftung. „Was ist, wenn dort etwas außerhalb der Schulzeiten passiert?“, fragt sich der Ortsbürgermeister.

Zudem sieht er auch Handlungsdruck, da vor allem der fortwährende Vandalismus und die unerwünschten Hinterlassenschaften mancher Rastenden der Schulleitung große Probleme bereiten. „Das betrifft auch uns als Gemeinde an vielen anderen Stellen“, erklärt Sax. Er möchte gern für die Jugend wieder einen Treffpunkt anbieten, da der frühere Jugendraum der Kita-Erweiterung zum Opfer gefallen ist. Ein erster Aufruf dafür blieb aber bislang ohne Echo. Beim Adventskalender der Gemeinde kamen 1000 Euro zusammen, die für Kinder und Jugendliche verwendet werden sollen. „Ich würde mich freuen, wenn sich Jugendliche bei mir melden“, sagt Sax.