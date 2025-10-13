Er war schon 24 Stunden mit Zügen, einem Flugzeug der Luftwaffe und im Auto unterwegs, als er samt großer Polizei-Eskorte im Bonnheimer Hof eintraf: der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk.
Ruslan Stefantschuk (49), der Präsident der Werchowna Rada (übersetzt: des „Obersten Rates“ – also Parlament) der Ukraine, hielt sich am Tag vor seinem Staatsbesuch in Berlin an der Nahe auf. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner stellte ihm die Artillerieschule in Idar-Oberstein vor, die ukrainische Soldaten an Waffensystemen ausbildet.