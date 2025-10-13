Stefantschuk an Nahe zu Gast Umtrunk mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten Norbert Krupp 13.10.2025, 13:02 Uhr

i Begegnung in freundschaftlicher Atmosphäre im Bonnheimer Hof: (von links) Bürgermeister Markus Lüttger, Landrätin Bettina Dickes, der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bürgermeister Marc Ullrich und der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev. Norbert Krupp

Er war schon 24 Stunden mit Zügen, einem Flugzeug der Luftwaffe und im Auto unterwegs, als er samt großer Polizei-Eskorte im Bonnheimer Hof eintraf: der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk.

Ruslan Stefantschuk (49), der Präsident der Werchowna Rada (übersetzt: des „Obersten Rates“ – also Parlament) der Ukraine, hielt sich am Tag vor seinem Staatsbesuch in Berlin an der Nahe auf. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner stellte ihm die Artillerieschule in Idar-Oberstein vor, die ukrainische Soldaten an Waffensystemen ausbildet.







Artikel teilen

Artikel teilen