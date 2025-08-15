Na bitte, geht doch! Es hat zwar ein bisschen gedauert, doch jetzt hat der Landesbetrieb Mobilität für Radfahrer eine weiträumige Umfahrung der B48-Baustelle im Salinental ausgeschildert.

Mit Einrichtung der B48-Baustelle im Kreuznacher Salinental direkt hinter der Salinenbrücke hatten es Radfahrer schwer, den richtigen Weg zu finden. Viele irrten herum. Die Situation für sie war katastrophal. Das hatte Grünen-Stadtrat Hermann Holste beim zuständigen Kreuznacher Landesbetrieb Mobilität (LBM) bemängelt. Nachdem es danach aber zunächst noch schlimmer wurde, hat der LBM nun, wie gefordert, eine großräumige Umleitungsstrecke ausgeschildert und auch mit den entsprechenden Hinweisen auf die Baustelle versehen. Die Verwirrung, wie man an der Baustelle sicher vorbei kommt, dürfte damit nun hoffentlich ein Ende gefunden haben.

Über Roseninsel und Schwimmbadbrücke

Die Einwände und Anregungen haben gefruchtet und sich gelohnt. Neben Holste hatte auch Radkoordinator Thomas Fischer von der Abteilung Grünflächen und Umwelt der Stadtverwaltung beim LBM interveniert. Er empfahl, die Baustelle radverkehrstechnisch zu sperren und den gesamten Radverkehr während der Zeit der Baumaßnahme umzuleiten. Die dortige wichtige Radwegeachse nimmt nicht nur den innerörtlichen Radverkehr zwischen Bad Münster am Stein-Ebernburg und Bad Kreuznach auf, sondern auch den überregionalen Naheradweg. „Im Rahmen der Baumaßnahmen sind sicher dauerhaft Beeinträchtigungen unvermeidbar, deshalb ist es besser, den Radverkehr aus dem gesamten Baubereich herauszuhalten und umzuleiten.“ Die räumliche Lage erlaube eine großräumige Umleitung über Kaiser-Wilhelm-Straße, Priegerpromenade, Roseninsel, Saline Karlshalle, Schwimmbadbrücke, Salinental. „Die einzigen Nachteile dieser Umleitung bestehen in der engen nicht befahrbaren Schwimmbadbrücke. Sie sind jedoch im Verhältnis zu denen, die die Baustelle mit sich bringt vertretbar.“ Auch Rollstuhlfahrer sollten diesen Weg nutzen.

Der LBM hat auf die Vorschläge nun reagiert und sie umgesetzt: „Wir stimmen Ihnen zu, dass der Radverkehr aus der Baustelle möglichst herausgehalten werden sollte. Wer jedoch die Fahrbahn nutzen möchte, kann dies weiterhin tun, die Ampel-Räumzeiten sind extra auf langsam fahrende Verkehrsteilnehmer wie Radfahrende abgestimmt“, heißt es in der Antwort.

i Diese Streckeninfo bildet das Salinental, den Baustellenbereich und die ausgeschilderte Umleitungsstrecke ab. Harald Gebhardt

Um die Verwirrung der Radfahrer auf dem Naheradweg zu beseitigen, hat der LBM eine Umleitungsbeschilderung eingerichtet. Diese beinhaltet auch eine Streckeninformation an drei Standorten: an der öffentlichen Toilette am Gradierwerk zwei, wo der Naheradweg entlang führt, am Beginn des Nachtigallenwegs am Quellenhof an der dortigen Hängebrücke und auf der anderen Naheseite auf gleicher Höhe in der Kaiser-Wilhelm-Straße am Minigolfplatz. Wer von dort ins Salinental will, sollte nicht den Nachtigallenweg weiter fahren, sondern über die Roseninsel. Am Quellenhof fehle zur Einfahrt in den Nachtigallenweg noch das Verkehrszeichen „Verbot für Radverkehr“. Dies werde noch montiert, teilt der LBM mit.

Auf der Streckeninfo sind auch das Salinental, der Baustellenbereich und die Umleitungsstrecke übersichtlich abgebildet. Zudem sind die HBR Wegweiser (Hinweise zur wegweisenden Beschilderung für hochwertige Radtouren) für den Radverkehr abgedeckt worden, um die Klarheit der Streckenführung zu gewährleisten. Holste ist zufrieden: Die Ausschilderung der Umleitung sei okay. „Das Einzige, das man monieren muss, ist, dass das nicht gleich passiert ist.“