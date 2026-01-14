Am Ende stand das Versprechen von Bürgermeister Uwe Engelmann, die Umlage noch ein bisschen zu drücken. Bislang kalkuliert die VG Nahe-Glan im Haushalt mit 30,5 Prozent - nach 28,5 Prozent im Vorjahr. Nun sollen die Orte etwas besser wegkommen.
Der Umlage gilt in den Haushaltsberatungen immer der erste Blick. Kein Wunder, ist für die Städte und Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan die Umlage, die sie an die VG zahlen müssen, ein entscheidender Wert, der ihren eigenen finanziellen Bewegungsspielraum schmälert.