Ein umgestürzter Baum in der Straße „Steinkaut“ hat die Feuerwehr am frühen Samstagabend auf den Plan gerufen. Gegen 17 Uhr fiel der Baum vom Friedhofsgelände quer über die Straße und blieb mit der Krone in einer Astgabel eines auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Baumes hängen. Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt. Es gab keine Verletzten. Die Fahrbahn war komplett versperrt.

Mithilfe des Korbs der Drehleiter wurde der Baum mit einer Kettensäge entastet und dann an der Krone durch einen Entlastungsschnitt zu Boden gebracht. Dort wurde er mit einer weiteren Kettensäge zerkleinert und zur Seite geräumt, sodass die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Die Einsatzstelle konnte nach etwa einer Stunde wieder an den vor Ort befindlichen Bauhofmitarbeiter übergeben werden.

i Ein Feuerwehrmann löschte den Heckenbrand in der Oranienstraße, um das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Während des Einsatzes wurde gegen 17.15 Uhr ein Heckenbrand in der Oranienstraße gemeldet. Ein Tanklöschfahrzeug wurde zur Einsatzstelle entsendet. Die Anwohner hatten bereits mit ersten Löschmaßnahmen mithilfe eines Gartenschlauchs begonnen. Feuerwehrmann Dennis Stark fuhr auf dem Weg zum Feuerwehrhaus aufgrund der von ihm erkannten Rauchentwicklung direkt zur Örtlichkeit und unterstützte die Anwohner bei den gezielten Löschmaßnahmen vor Ort. Da die Hecke sehr nahe am Gebäude stand und bereits einen Baum entzündet hatte, schlugen die Flammen bereits bis unter das Dach. Die eingetroffenen Kräfte nahmen noch Nachlöscharbeiten mit einem D-Rohr und etwa 500 Litern Wasser vor. Der Einsatz war nach kurzer Zeit beendet.