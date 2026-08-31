Das ist Rekordtempo: Im Sommer 2025 haben die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan die Gebäude von Roberto Design in der Breitlerstraße gekauft. Seit einigen Monaten läuft der Umbau – und noch vor Jahresende sollen die Mitarbeiter einziehen können.
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Der Umbau des neuen Domizils der Verbandsgemeinde-Werke Nahe-Glan in der Breitlerstraße von Bad Sobernheim ist einer der Gründe, warum die Werke einen Nachtragshaushalt für 2026 brauchen. Aber bei Weitem nicht der einzige, wie der Investitionsplan deutlich macht.